Blizzard anuncia el crossplay para Overwatch

Luego de años de espera, Blizzard finalmente acaba de anunciar la llegada del juego cruzado a su clásico shooter Overwatch, que unirá a los jugadores de PC con los de consolas en todo el mundo dentro de poco.

Este anuncio llega previo a lo que será la E3 2021, donde muchas marcas y compañías expondrán a sus juegos y los convertirán en el centro de atención de la comunidad, por lo que parece inteligente que Blizzard se adelante a ello con esta noticia tan relevante para Overwatch y su comunidad.

¿Cómo jugar Overwatch con crossplay entre PC y Consolas?

Para poder jugar Overwatach con crossplay, los jugadores de consolas necesitarán hacerse una cuenta de Battle.net, el launcher de Blizzard, y vincularla a su cuenta de consola (Xbox, PSN o Nintendo), mientras que los jugadores de PC, lógicamente, ya tienen una.

¿Cómo vincular la cuenta de Battle.net con PlayStation, Xbox o Nintendo para jugar Overwatch con crossplay?

Al iniciar el juego en tu consola, se te enviará un link donde te pedirá que vincules tu cuenta con la de Battle.net, y deberás seguir los siguientes pasos para poder conectar la cuenta y jugar con crossplay a Overwatch:

• Inicia el juego en tu sistema

• Presiona el botón de confirmación para avanzar en la pantalla de bienvenida de Overwatch

• Aparecerá un código alfanumérico y un código QR

• Puedes ingresar el código alfanumérico en http://blizzard.com/link

• Puedes escanear el código QR con la aplicación móvil para que te lleve a la página web de la vinculación, que se rellenará de forma automática con el código proporcionado en el juego

• Inicia sesión con las credenciales de tu cuenta de Battle.net para finalizar la conexión entre las cuentas de juego de tu consola y Battle.net

• Recibirás un mensaje en el juego que te notificará que conectaste tu cuenta con éxito

Recuerda que debes hacer esto para seguir jugando Overwatch en consolas aunque no quieras utilizar el crossplay. Y la nueva función llegará a Overwatch en todas sus versiones y plataformas, que son PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch.

