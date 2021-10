El próximo juego de The Molasses Flood, estudio indie que desarrolló Drake Hollow y The Flame in the Flood, será dentro de una saga de CD Projekt.

CD Projekt, la compañía detrás de The Witcher 3 y Cyberpunk 2077, anunció la adquisición del estudio independiente The Molasses Flood. La desarrolladora con base en Boston es conocida por sus títulos de supervivencia Drake Hollow y The Flame in the Flood.

Originalmente había sido fundada por veteranos de sagas como BioShock y Halo, y ahora están trabajando en un "ambicioso" proyecto. Aunque no se reveló de qué se trata, sí sabemos que es "un juego completamente nuevo en el universo de una propiedad intelectual" de CDPR.

Forrest Dowling, el director de The Molasses Flood, afirmó que seguirán con su nombre y su identidad. Esto es porque la empresa polaca no busca "absorberlos", sino que ayudarlos a crecer.

Por su parte, Adam Kiciński, el presidente de CD Projekt, dijo que el estudio "comparte nuestra pasión por el desarrollo de vidoejuegos, son experimentados, buscan calidad, y tienen una gran visión tecnológica".

Podemos afirmar que, a pesar de que Cyberpunk 2077 tuvo un lanzamiento menos que óptimo, CD Projekt sigue contando con el apoyo de sus fans. El último lanzamiento de la compañía fue The Witcher: Monster Slayer, un juego para celulares.