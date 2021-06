Konami anuncia CrimeSight, un juego online estilo Among Us

Luego de que Among Us haya explotado en popularidad a lo largo del año pasado, era de esperarse que pronto lleguen una tanda de juegos similares. Uno de los primeros de ellos es CrimeSight, que trae una visión más inspirada en el anime y la estrategia al concepto. Konami lo anunció con un trailer y detalles de qué se tratará.

El transfondo de CrimeSight es Londres en el año 2075. En este contexto futurista, el crimen del mundo entero se redujo a casi nada gracias a la utilización de datos que predicen crímenes antes de que sucedan. Pero justo cuando reinaba la armonía en el planeta, se avecina un crimen que puede llegar a devastar la paz mundial.

Es por eso que se desarrolla una inteligencia artificial capaz de prevenir este suceso, y se la llama Sherlock. Pero detrás de las pistas que sigue esta IA, aparece otra tan poderosa como Sherlock, llamada Moriarty, por el villano del detective ficticio. En CrimeSight, ambas IAs estarán en una pelea constante, partida tras partida.

En términos de gameplay, CrimeSight es un juego online de 2 a 4 personas, en el que seis personas están atrapadas en una cabaña. Uno de ellos es un asesino, y otro es una víctima. El equipo de Sherlock debe averiguar quién es la víctima y protegerla mientras busca la identidad del asesino; mientras que el equipo de Moriarty debe darle un arma al asesino y permitir que esté en la misma habitación de la víctima, para que la mate y nadie se entere.

¿Cuándo sale CrimeSight de Konami?

CrimeSight sin dudas es algo más complejo que Among Us y otros títulos similares, por lo que será una alternativa para quienes busquen este tipo de experiencia. Aún no tiene fecha de lanzamiento, pero ya hay una beta cerrada que estará disponible hasta el 11 de julio. Para participar, sigue las instrucciones en la web oficial de Konami.

