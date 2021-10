Activision dio todos los detalles de la Temporada 1 de Call of Duty: Vanguard, que se integrará con Warzone Pacific.

Call of Duty: Warzone Pacific anuncia la fecha y detalles de su nuevo mapa

La llegada de Call of Duty: Vanguard lo cambiará todo para Warzone, el battle royale que ahora se pasará a llamar Call of Duty: Warzone Pacific. Hoy, Activision detalló todo sobre la nueva Temporada, que incluirá entre otras cosas un nuevo mapa.

El nuevo mapa de Warzone Pacific será Caldera, y tendrá una temática tropical, además de locaciones totalmente nuevas. El tamaño será similar al de Verdansk, y contará con más de 200 puntos de interés a lo largo de distintos biomas.

Esta nueva etapa del juego transcurrirá durante la Segunda Guerra Mundial para concordar con Vanguard, y por eso todo el contenido tendrá que ver con eso. Eso incluye el nuevo arsenal, cuyas armas serán de esa época.

También se agregará el sistema anti-cheat Ricochet, que hará que Warzone Pacific sea una experiencia mucho más segura para todos los jugadores. En Vanguard se agregarán nuevas armas, equipamiento, zombies, y mapas de multijugador.

La Temporada 1 de Call of Duty: Vanguard y Warzone Pacific se estrenará el 2 de diciembre en todas las plataformas. Antes de que salga el mapa, podrás tener un adelanto del mismo en el evento Secrets of the Pacific, que empieza el 24 de noviembre.