La Temporada Seis sigue corriendo en Call of Duty: Warzone y Black Ops Cold War, y será el entorno perfecto para presentarnos el nuevo gran evento que tendremos durante el mes de octubre en estos juegos. Se trata de La Maldición, el evento de Halloween que englobará ambos títulos y contará una enorme cantidad de contenido único para los juegos.

El evento estará disponible a partir de este martes 19 de octubre, y los jugadores podrán disfrutarlo hasta el próximo 2 de noviembre sin necesidad de descargar actualizaciones adicionales en los juegos, y te encontrarás con una nueva arma, lotes y modos de juego.

La nueva arma será la SMG conocida como LAPA, y será la primer arma de rango que se podrá conseguir como recompensa de evento, y también tendrá una Blueprint única disponible en la tienda junto a los lotes temáticos de Halloween. La LAPA se podrá obtener al completar desafíos de La Maldición en Warzone y Black Ops Cold War.

Ghosts of Verdansk regresa a Call of Duty: Warzone

Comenzando con las novedades, los jugadores se encontrarán con un nuevo Modo de Tiempo Limitado en Call of Duty: Warzone, llamado "Ghosts of Verdansk", en él los jugadores no serán enviados al Gulag, sino que al ser eliminado por primera vez te transformarás en un fantasma, sin armas pero con habilidades sobrenaturales:

• Super Salto

• Teletransportación

• Explosión Espectral

Si eliminas tres operadores como fantasma y recolectas sus almas, podrás intercambiarlas para volver a ser un Operador y regresar a la partida para intentar ser el ganador. La otra forma en la que puedes revivir es con un Movimiento Definitivo, aunque te lo pueden interrumpir con facilidad.

Habrá Suelo Sagrado para estar a salvo de los Fantasmas, el cual estará marcado con un círculo azul y un rayo de luz, así como con un icono en el mini mapa. Sin embargo, si los fantasmas se lanzan contra éste área, podrán dañarla y destruirla.

NUEVA FUNCIÓN: MIEDO

Además, una nueva característica se introduce al modo con respecto al año pasado. Se trata del "Miedo", el cual se marcará con un medidor que va de 0 a 100. El medidor comienza en 0, pero comenzará a subir al ser disparado o atacado, o tener Killstreaks en un área cercana. También al campear, ver cuerpos o fantasmas o sufrir la eliminación de un aliado. Al alcanzar el 50%, los Operadores comenzarán a sufrir alucinaciones, luego de un tiempo el medidor bajará, aunque también puedes hacer que baje reviviendo aliados, completando contratos o llegando a las zonas de Suelo Sagrado.

Novedades en Call of Duty Black Ops: Cold War

La Maldición también estará presente en Black Ops Cold War, con el nuevo estilo temático de Halloween para el clásico mapa de Nuketown, así como tres nuevos modos de juego para el Multijugador, con temática de Halloween. Los modos serán los siguientes:

• Infected: se trata de un modo con 18 Operadores, un equipo de Zombies que intentará acabar con los Sobrevivientes y los sobrevivientes que deberán aguantar el tiempo que marque el reloj para ganar. Los zombies ganarán únicamente si matan a todos los Operadores antes de que acabe el tiempo. Eso sí, con cada asesinato conseguido por los Operadores, conseguirán mejoras especiales como velocidad de recarga, de disparo, de movimiento y de barrida.

• Prop Hunt Halloween: el clásico Prop Hunt ahora te permitirá convertirte en cráneos, linternas, gatos negros, bates, esqueletos y más formas de Halloween para esconderte de los Hunters en el mapa de Halloween de Nuketown.

• Scream Deathmatch: se trata de un nuevo modo de juego dodnde dos Operadores se convertirán en Ghostface con una única misión: encontrar y eliminar a los sobrevivientes. Estos sobrevivientes no contarán con armas así que tendrán que encontrar dónde esconderse para sobrevivir la masacre. Eso sí, serán revelados con gritos que saldrán desde ellos aunque no lo quieran y el final será cuando los Ghostface maten a todos o algún valiente logre derribarlos.

Finalmente, también habrá novedades con el Modo Zombies, donde el Hallows' Eve Outbreak te pondrá a prueba en partidas de 10 minutos donde tendrás que sobrevivir a las hordas de zombies que intentarán acabar contigo.

Cada dos minutos, la dificultad de la Región en la que te encuentras incrementará, lo cual implica mayor cantidad y dificultad en los no muertos que buscarán acabar contigo. Al cabo de los 10 minutos, el punto de extracción aparecerá en el punto más alejado del mapa para tu escuadra y los zombies de todo el mapa sabrán tu posición e intentarán impedirte llegar a él.

Para finalizar, tanto en Warzone como en Black Ops te encontrarás con mútiples lotes y aspectos de Halloween de diferentes estilos que estarán disponibles por tiempo limitado dentro de las tiendas para celebrar la temporada.