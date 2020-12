Un error permite jugar el nuevo mapa de Among Us en Nintendo Switch ahora mismo

Este martes desde InnerSloth nos sorprendieron al lanzar por sorpresa Among Us en Nintendo Switch. La consola híbrida de Nintendo es la primera en poder sumar Among Us a su lista de juegos, y mientras esperamos su versión para PlayStation y Xbox, es una buena manera de poder jugar el popular título.

Sin embargo, parece que a los desarrolladores se les pasó algo por alto, y es que su nuevo mapa "The Airship", presentado en The Game Awards 2020, está disponible a pesar de que su lanzamiento oficial recién se dará a comienzos del próximo año.

COMO JUGAR EL MAPA AIRSHIP DE AMONG US EN NINTENDO SWITCH

• Selecciona 'Local' en el menú principal y crea una partida.

• Abre el portatil y selecciona el mapa 'Airship'.

• Sal de la partida local y crea una en el modo 'Online' sin seleccionar ningún mapa.

• Una vez que ingresen 4 jugadores, podrás iniciar la partida.

Está claro que el mapa puede contar con algunos errores y cosas sin terminar, ya que, como mencionamos, no estará listo hasta el 2021, de todas maneras, visitar The Airship y darle un vistazo a lo que realmente nos presentará InnerSloth próximamente, suena bastante atractivo.

FUENTE

Lee También