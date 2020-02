¡Confirmado! Un nuevo Call of Duty será lanzado en 2020

En estos últimos días, varias compañías realizaron la comunicación oficial de ganancias durante el último período del 2019 y en este caso le tocó el turno a Activision de hacerlo, donde también aprovechó para contar algunos de sus planes de cara al 2020.

En cuanto a lo que sucedió en el último cuarto del año fiscal 2019, Activision tuvo grandes ganancias con Call of Duty: Modern Warfare, para PC y consolas, y con Call of Duty: Mobile, el free to play para dispositivos móviles. Sin embargo, lo más notorio fue el anuncio para este año.

Y es que un nuevo juego de la franquicia Call of Duty está siendo desarrollado y será lanzado en el tercer cuarto del 2020, aunque Activision no reveló cuales de sus estudios están trabajando en el juego y cual será su foco.

Esto difiere de lo que, tradicionalmente, Activision revela durante su comunicación oficial de ganancias. No obstante, es la confirmación del primer juego oficial para 2020 por parte de la compañía y seguramente será masivo.

Eso sí, no creen que el juego en desarrollo alcance las masivas ventas del Call of Duty: Modern Warfare, aunque apenas está en sus primeros compaces de desarrollo y todo puede pasar de cara al futuro.

