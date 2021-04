Consigue tres nuevos juegos gratis desde hoy en la Epic Games Store

Las ofertas semanales de la Epic Games Store no se detienen, incluso a pesar de los más de 400 millones de dólares que se han gastado en juegos exclusivos. Y todavía más, ya que esta semana la lista de juegos gratuitos se extiende hasta tres títulos.

La semana de 3 out of 10: Season Two está llegando a su fin, y los fanáticos podrán conseguir los siguientes tres juegos gratis a partir de este jueves:

• Deponia: The Complete Journey

• Ken Follett's The Pillars of the Earth

• The First Tree

Los juegos estarán disponible desde las 17:00hs(ESP)/12:00hs(ARG)/10:00hs(MEX) de este 15 de abril en la Epic Games Store.

DEPONIA: THE COMPLETE JOURNEY

Una nueva aventura llena de héroes valientes y damiselas en peligro. Si te gustan este tipo de historias, Deponia es tu juego.

KEN FOLLETT'S THE PILLARS OF THE EARTH

Basado en el best seller de Ken Follett, el juego recuenta la historia de la villa de Kingsbridge en una forma nueva completamente interactiva. Puedes jugar como Jack, Aliena y Philip para cambiar los eventos del libro a través de la exploración, decisiones y diálogos.

THE FIRST TREE

Conoce las historias paralelas de una zorra en búsqueda de su familia y de un hijo que quiere reencontrar a su padre en Alaska. Todo mientras ambos están en su viaje hacia el Primer Árbol.

Podrás conseguirlos hasta el próximo jueves 22 de abril.

