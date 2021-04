Se revela cuánto gastó Epic Games para tener juegos exclusivos en su tienda

Gran parte de la razón por la cual Epic Games se transformó en una de las distribuidoras más importantes de videojuegos de PC, fue gracias a los títulos exclusivos que ofrecían. Fue así que Epic Games Store pudo competir con el gigante Steam, y continúa siendo una alternativa muy utilizada. Sin embargo, esto le costó una enorme inversión a la compañía de Tim Sweeney.

Si bien hasta ahora era un misterio, el futuro juicio entre Epic Games y Apple nos dio el dato de que Epic Games gastó 444 millones de dólares para exclusivos de su tienda solo en el 2020. Este presupuesto solo tiene en cuenta lo que se les pagó a los estudios como mínimo para que su juego esté exclusivo en Epic Games Store, sin importar las ventas que tuviera.



Pero no todo se pudo recuperar: los datos indican que se perdieron alrededor de 330 millones de dólares entre 2019 y 2020 con esta táctica. Según proyecciones de Apple, esta cifra seguiría subiendo, y no sería hasta el 2027 que la compañía recupere sus gastos. Epic Games asegura que es una inversión a largo plazo, y no se preocupan al respecto.

La otra gran parte de la razón por la cual Epic Games Store sigue siendo popular es gracias a los juegos gratuitos que dan de forma semanal. Ahora mismo podrás conseguir el título narrativo 3 out of 10: Season Two; y la semana que viene tendrás la posibilidad de adquirir tres juegos gratis.

