¿Cuál nerfeo? Demuestran que la Grau 5.56 en Warzone sigue siendo la mejor arma

Tras la última actualización de Warzone, se confirmó que que dos de las mejores armas del juego habían sido balanceadas. Características como el alcance y la precisión fueron nerfeadas ya que se había comprobado que tenían ventaja en el campo de batalla. La Grau 5.56 y la MP5 se convirtieron en la clase de armas preferida por la gran mayoría de jugadores que saltan a la batalla en Verdansk.

Ante esta novedad, muchos creadores de contenido quisieron verificar si el nerfeo a estar armas fue efectivo o el cambio no se siente 'in game'. Por ejemplo, el youtuber 'TheXclusiveAce' hizo un analisis y, por medio de imágenes, demostró que el aumento del retroceso cuando se dispara a alta frecuencia no fue tan significativo. La precisión no cambió mucho con respecto a lo que se sentía antes del parche.

Lo otro que se pudo comprobar es que, al activar el disparo, la Grau 5.56 ya no será tan efectiva si el objetivo se encuentra a una distancia considerable. La disminución del rango de daño si se sentirá en medias y largas distancias, sobre todo en Warzone. Cuando esta arma era equipada con los cañones Nexus 52,8 cm y Tempus Arcagel 67,1 cm, su efectividad a larga distancia era notable. Por eso se convirtió en el arma preferida por los jugadores del 'Battle Royal'.

Así las cosas, el análisis concluye en que realmente el "nerfeo" no fue tan significativo. Una vez descargada la actualización, la Grau 5.56 no muestra grandes cambios cuando se utiliza dentro de Warzone. Su efectividad en los combates la sigue convirtiendo en el arma principal y favorita por los jugadores.

