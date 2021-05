Cuándo juega Gillette Infinity Esports en el MSI 2021 de League of Legends

Como sabemos, el Mid-Season Invitational 2021 será el primer torneo internacional presencial de League of Legends este año, y la escuadra que representará a Latinoamérica será Gillette Infinity Esports, luego de vencer a Furious Gaming en la final de la LLA. El equipo ya está en Islandia, donde se llevará a cabo el torneo y ya tenemos horario para sus partidas en la primera fase.

Infinity compartirá el Grupo C del MSI 2021 junto a DWG KIA, el gran favorito para quedarse con el torneo, ya que es el actual campeón de Corea y del mundo. También estarán el campeón de Japón, DetonatioN FocusMe, y el representante de Norteamérica, Cloud9. A causa de ello, Infinity disputará seis partidas en el grupo, buscando avanzar a la siguiente ronda.

CALENDARIO DE PARTIDAS DE INFINITY

Estos serán los días y horarios de las partidas de Infinity Esports durante la Fase de Grupos del MSI 2021:

JUEVES 6 DE MAYO

• Infinity Esports vs DetonatioN FocusMe >>> 09:00hs (COL/MEX) / 11:00hs (ARG/CHL)

VIERNES 7 DE MAYO

• Infinity Esports vs DWG KIA >>> 10:00hs (COL/MEX) / 12:00hs (ARG/CHL)

SÁBADO 8 DE MAYO

• Cloud9 vs Infinity Esports >>> 11:00hs (COL/MEX) / 13:00hs (ARG/CHL)

MARTES 11 DE MAYO

• DetonatioN FocusMe vs Infinity Esports >>> 09:00hs (COL/MEX) / 11:00hs (ARG/CHL)

• DWG KIA vs Infinity Esports >>> 10:00hs (COL/MEX) / 12:00hs (ARG/CHL)

• Infinity Esports vs Cloud9 >>> 13:00hs (COL/MEX) / 15:00hs (ARG/CHL)

SOBRE EL FORMATO DEL MSI 2021

Una vez que todos los equipos finalicen sus partidas de la Fase de Grupos, los dos mejores de cada uno de ellos avanzarán a la siguiente ronda, llamada "Rumble", donde se enfrentarán todos contra todos y los cuatro mejores avanzarán a las semifinales. Desde allí ya será un formato conocido: habrá dos mano a mano y los ganadores avanzarán a la final para definir el torneo.

El campeón no sólo levantará el trofeo, sino que le dará a su región un cupo extra en la Worlds 2021, y la región que quede mejor ubicada en el ranking luego del torneo, también conseguirá uno. Cabe destacar que si la región del campeón es la misma que la de la región número 1 del ranking, el cupo extra será para la segunda mejor región del ranking.

