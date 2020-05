Disponible la demo de Marvel's Iron Man VR en la tienda de Playstation 4

Cada vez falta menos para que se haga el estreno oficial de Marvel's Iron Man que se podrá jugar, única y exclusivamente para PlayStation 4 VR. Si eres amante de este personaje del mundo Marvel y, además, te apasionan los juegos de realidad virtual, este título te caerá como anillo al dedo. Desde ya, puedes descargar una prueba gratuita y empezar a probar las primeras aventuras colocándote en los pies del famoso personaje, Tony Stark.

Como ya se había adelantado en el trailer de la demo, una vez descargues esta prueba podrás tener tus primeros vuelos usando el traje de Iron Man, además de probar tu puntería y hacer unos cuantos disparos a enemigos mientras te sostienes en el aire con los propulsores. Gracias al VR, podrás vivir en carne propia lo que has visto durante años en las películas de Tony Stark mientras interactuaba con sus IA de asistencia como J.A.R.V.I.S (Just A Rather Very Intelligent System) o F.R.I.D.A.Y (Female Replacement Intelligent Digital Assistant YouthI).

Este título debutará oficialmente en el mercado en el mes de julio luego de que se retrasara su lanzamiento debido a la crisis mundial por el Coronavirus. Como ya se ha anunciado, Playstation ya confirmó un pack especial de compra para este título que incluye Marvel's Iron Man VR, dos dispositivos PS Move, la PS Camera, un disco con demos de juegos para PS VR y finalmente el propio dispositivo de PS VR. Si descargas las demo ahora, juegas y compras el título oficial cuando salga al mercado, tendrás como regalo una skin alternativa del traje de Iron Man para customizar nuestra experiencia visual.

Dicho paquete especial estará disponible en los siguientes países:

Estados Unidos

Canadá

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

México

Panamá

Perú

República Dominicana

Lee También