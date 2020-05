Marvel's Iron Man tiene nueva fecha de lanzamiento confirmada en PSVR

Sony continúa con sus grandes anuncios y, en esta ocasión, le llegó el turno a la nueva fecha de lanzamiento para el anticipado Marvel's Iron Man, que se lanzará de manera exclusiva para la plataforma de realidad virtual de PlayStation.

El juego, cuyo lanzamiento fue retrasado meses atrás cuando Sony también anunció el retraso del lanzamiento de The Last of Us Part 2, ahora tiene una nueva fecha confirmada, y estará disponible a partir del próximo 3 de julio, tal y como anunciaron en las redes sociales.

Actualización SIE: Estamos complacidos por anunciar que Marvel's Iron Man VR se lanzará el 3 de julio. ¡Sigue pendiente de más noticias en las próximas semanas! https://t.co/IRBYfnJ1Ig — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) May 12, 2020

Marvel's Iron Man era uno de los principales juegos que Sony presentaba en todas las exposiciones a las que asistía, para promocionar y mejorar las ventas de su paquete de realidad virtual, el cual no llegó aún a los números que la compañía esperaba.

Este es el tercer juego del que Sony anuncia su nueva fecha de lanzamiento, luego de las postergaciones que la pandemia por el COVID-19 ocasionó y que provocó el retraso de The Last of Us Part 2 y Ghost of Tsushima, pero parece que la compañía ya está nuevamente en su curso normal y logró actualizar su calendario.

Lee También