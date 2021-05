E3 2021: qué juegos se mostrarán en el evento y cuáles no

El E3 2021 está a la vuelta de la esquina, y como cada año, nos morimos por saber qué juegos se mostrarán. A continuación repasamos algunos de los más anticipados que de seguro aparecerán; y también nombramos los que tienen pocas chances de estar.

Habrá decenas de juegos en la conferencia, pero en este caso nos centraremos en algunas de las empresas más importantes: Xbox, Bethesda, Nintendo, Square Enix, y Ubisoft.

JUEGOS QUE VEREMOS EN E3 2021

Halo Infinite (Xbox)

El juego más anticipado de la compañía, con el que se tendría que haber lanzado la Xbox Series X, no tardará mucho más en lanzarse. Si bien fue retrasado para mejorar ciertos aspectos, se confirmó que lo veremos en el 2021, por lo que podemos esperar un nuevo gameplay en el E3.

Starfield (Bethesda)

Poco se ha visto del juego de ciencia ficción hasta ahora, pero teniendo en cuenta que es el próximo gran proyecto de Bethesda, y todo lo que se ha filtrado al respecto hasta ahora, esperamos que se muestre gameplay y se anuncie su fecha de salida para el 2022.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (Nintendo)

Esta tan anticipada secuela fue anunciada por Nintendo hace dos años, y aún no se sabe nada al respecto. Es hora de que la empresa muestre con qué nos va a sorprender la nueva entrega de la saga, que en el 2021 cumplió 35 años.

Final Fantasy souls-like (Square Enix)

Hace poco reportábamos sobre una interesantísima filtración, que apuntaba a que un juego a lo Dark Souls está siendo desarrollado, y es muy probable que lo veamos en el E3. Cruzamos los dedos.

JUEGOS QUE NO VEREMOS EN E3 2021

Juego de Star Wars (Ubisoft)

La idea de un juego de Star Wars con mundo abierto desarrollado por Ubisoft emocionó a muchos cuando fue anunciado, pero lo cierto es que este apenas se encuentra en pre-producción: no hay chance de que lo veamos en E3.

Juego de Indiana Jones (Bethesda)

El estudio de Todd Howard está trabajando en una adaptación de esta franquicia cinematográfica, tal como se reveló en un pequeño teaser hace meses, pero es la misma situación que con el juego de Star Wars. No esperamos verlo por un par de años.

Metroid Prime 4 (Nintendo)

Los fans de Nintendo vienen esperando noticias de este proyecto desde que su desarrollo se reinició hace unos años, pero la compañía todavía no nos ha dado absolutamente nada. Sería muy raro que veamos algo al respecto en el E3.

Final Fantasy VII Remake Parte 2 (Square Enix)

Según apunta un rumor, la segunda parte del remake de este clásico no será mostrado en la presentación. Square Enix sigue en pleno desarrollo del juego, pero por ahora están centrados en lanzar su versión para PS5 antes de sacar una continuación.

