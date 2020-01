El Director de Overwatch fue terminante con el "baneo" de Héroes

Prácticamente desde que se lanzó, los jugadores de Overwatch han hablado mucho sobre la característica de un baneo de Héroes en las partidas igualadas, pero por el momento esta característica brilla por su ausencia en Overwatch.

Sin embargo, en los últimos días los rumores han tomado más fuerza y es por eso que el Director de Overwatch, Jeff Kaplan, se encargó de referirse a ellos, donde fue absolutamente terminante. "Muchos de los desarrolladores (incluyéndome), somos reluctantes con la idea de añadir un baneo de Héroes a Overwatch", sentenció, antes de explicar sus motivos.

"Nuestra postura no es terminante, y no estamos opuestos a la idea del todo y no añadirla nunca, pero en general, hay varios problemas que nos hacen querer proceder con cuidado", añadió Kaplan. Mientras que aquellos que están a favor de la característica enumeraron 3 motivos por los que debería ser añadida al juego:

No les gustan los campeones del meta en ese momento

Están frustrados con el balace de algunos Héroes

No les gusta jugar contra determinados Héroes

Pero Kaplan también se refirió a ello: "Coincidimos y entendemos que los jugadores quieren un meta más fluido y que se mueva más frecuentemente", comentó Jeff. "Pero sólo implementar baneo de Héroes no significa que el meta se moverá. Estudiando otros juegos, al final el resultado es un meta de baneo", reconoció.

Además, un sistema de baneo de Héroes va en contra del concepto con el cual se diseñó Overwatch en un primer momento: "[Overwatch] es un PvP. No puedes elegir lo que el enemigo hará. El desafío es superar ello con juego en equipo, ingenio y habilidad. Para mí no se siente ver dictar como o qué jugará el equipo rival", explicó.

Aún así, tampoco está de acuerdo con que los jugadores sólo prueben un único personaje o se aprovechen de alguna habilidad algo desbalanceada: "Mucha gente ataca al baneo de Héroes porque sólo quieren jugar un Héroe o una habilidad. Overwatch es un juego en el que se debería querer dominar varios Héroes. No esperamos que dominen a todos, pero deberían jugar algunos de los personajes. No prevenimos explicitamente que jueguen un Héroe, pero tampoco lo alentamos", cerró.

Overwatch lanzará una actualización de desarrollo en la cual se explicará en profundidad el plan y se le dará luz a la manera en la que buscarán realizarlo.

