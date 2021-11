La temporada 10 trae un nuevo mapa multijugador, un nuevo evento temático y pase de batalla, las finales de la etapa 5 de Call of Duty: Mobile World Championship 2021 presentadas por Sony y más

Un pasado problemático empuja a Templar - Unredeemed al límite en Call of Duty: Mobile Temporada 10: El Regreso de las Sombras. El miércoles 17 de noviembre a las 4 p.m. PT, los jugadores de Call of Duty Mobile podrán ayudar a Templar a buscar al agente desaparecido Stansfield en el nuevo mapa de MJ Vacant, como parte del evento temático "Search for Stansfield" que se lanzará esta temporada.

Durante la Temporada 10, los jugadores tendrán la oportunidad de ganar 50 niveles nuevos de recompensas del Pase de batalla. El Regreso de las Sombras incluye un nuevo suministro de contenido premium y gratuito, que incluye nuevos personajes como Templar - Unredeemed y Stansfield, dos nuevas armas funcionales: el CBR4 SMG y el rifle de francotirador semiautomático SVD, una nueva Racha de puntos, proyectos de armas, tarjetas de visita, amuletos, puntos COD (PC) y más lanzamientos durante la temporada.

A continuación se muestran algunos de los aspectos más destacados de Call of Duty: Mobile Temporada 10: El Regreso de las Sombras que llegará a Android e iOS:

Nuevo mapa - Vacant – Nuevo en Call of Duty: Mobile, Vacant apareció por primera vez en el Call of Duty: Modern Warfare original. Ubicado en un edificio de oficinas abandonado en Pripyat, Ucrania, los jugadores pueden luchar en el edificio que contiene varios equipos de oficina, cubículos y escombros aleatorios por ahí, o afuera entre los vehículos destruidos, contenedores de envío y un gran tanque de aceite.

Nuevo evento temático – Search for Stansfield – Búsqueda de Stansfield - Los jugadores unen fuerzas para ayudar a Templar – Unredeemed en buscar a Stansfield desbloqueando nodos y ganando XP y recompensas temáticas en el camino.

Nuevo modo MJ – Control – Un modo popular en la franquicia Call of Duty, Control tiene que ver con el trabajo en equipo. Cada equipo se turna para atacar y defender los puntos de captura, pero con reapariciones limitadas, como una mezcla de Dominio y Buscar y Destruir. El primer equipo en ganar tres rondas saldrá victorioso.

Nuevas series de clasificación y temporadas de Guerras de clanes – Nueva serie de clasificación y temporadas de Guerras de clanes: La Temporada 10 trae una actualización tanto para las Guerras de clanes como para las Series de clasificación. Esto significa nuevas recompensas épicas para ganar además de varias actualizaciones en los sistemas de estas dos opciones competitivas.

Los jugadores también pueden esperar muchas actualizaciones y mejoras del juego en esta versión además de los nuevos desafíos de temporada, sorteos, lotes y más disponibles en la tienda una vez que comience la temporada.

Con información de Activision*