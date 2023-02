¿Cuándo sale el episodio 5 de The Last of Us? HBO adelantó su lanzamiento por el Super Bowl, y no será el domingo como estamos acostumbrados.

El capítulo 5 de The Last of Us adelanta su estreno: Qué día y a qué hora es

La adaptación de The Last of Us a la pantalla chica está yendo incluso mejor que las expectativas que tenían los fans. Semana tras semana, la historia de Joel y Ellie nos sigue sorprendiendo para bien, y no podemos esperar a ver qué ocurre a continuación, en el tan anticipado capítulo 5 de la serie.

Los fans están esperando con ansias el quinto episodio, y por suerte para ellos, HBO adelantó su estreno. Para no coincidir con el Super Bowl de este domingo, la cadena decidió que el estreno sea un par de días antes. A continuación te contamos su fecha y hora.

Cuándo sale el capítulo 5 de The Last of Us en HBO y HBO Max

El capítulo 5 de The Last of Us sale este viernes 10 de febrero, a esta hora según tu país:

• México: 20:00hs

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 21:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 22:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 23:00hs

• España: 04:00hs (11/2)

Para que no transcurra al mismo tiempo de la gran final de la NFL, tendremos el placer de disfrutar el quinto episodio dos días antes de lo que hubiera salido. Mientras tanto, los cuatro capítulos que quedan para terminar la temporada seguirán saliendo los domingos a la misma hora. Recordamos que se puede ver en vivo a través de HBO y HBO Max.