La serie animada de League of Legends la rompió en su primer fin de semana y ya es lo más visto en más de 30 países.

Este sábado se estrenó oficialmente Arcane, la serie animada basada en el Universo de League of Legends y desarrollada por Riot Games, con su primera incursión en este mundo. La apuesta fue un éxito absoluto, y tanto fanáticos del LOL como espectadores casuales han llenado de elogios a la serie por sus primeros tres episodios.

+ Arcane es la serie más vista en Netflix a nivel mundial

Luego de seis años de desarrollo desde el comienzo del proyecto, Riot Games estrenó Arcane en Netflix, y algo más de 24hs después de su estreno tenemos los primeros números que confirman su éxito. Y es que Arcane se convirtió en lo más visto en Netflix a nivel mundial.

Eso sí, puede que en tu país no aparezca como N° 1 en la lista de más vistos, pero Arcane alcanzó el primer lugar en 38 países, entre los que se incluyen Argentina, Brasil, Chile y Colombia, entre varios otros países latinoamericanos y del resto del mundo.

Arcane desbancó a El Juego del Calamar del primer lugar en la plataforma, aunque aún le quedan países por conquistar, como Corea del Sur (3° lugar), Estados Unidos (6° lugar) o Reino Unido (8° lugar), y se espera que el estreno de los próximos tres episodios termine de solidificar la serie.

+ Arcane entra en el Top de transmisiones en Twitch

Con el estrenoy los co-streams que Riot Games habilitó para la transmisión del primer episodio de la serie, Arcane ingresó en el Top 5 de transmisiones más vistas en Twitch*. Sin embargo, cayó al sexto puesto en la plataforma luego de la final del Major de CS:GO de este domingo.

A continuación repasamos las mayores transmisiones en la historia de Twitch por categoría:

1- League of Legends (Final Worlds 2021 - 6 de noviembre 2021) >>> 3,082,772 viewers

2- Eventos Especiales (11 de enero 2020) >>> 3,056,199 viewers

3- Just Chatting (Presentación skin TheGrefg y otros - 11 de enero 2021) >>> 2,868,345 viewers

4- Fortnite (Evento "El Dispositivo" - 15 de junio 2020) >>> 2,277,171 viewers

5- CS:GO (Final Major Natus Vincere vs G2 Esports - 7 de noviembre 2021) >>> 1,914,866 viewers

6- Arcane (Estreno y Co-Stream del Avant Premier - 6 de noviembre 2021) >>> 1,832,477 viewers

*Vía StreamCharts

¿Qué es Arcane?

Arcane cuenta la historia de las hermanas Jinx y Vi, nos muestra la muerte de sus padres y cómo surgió su enemistad. Al mismo tiempo, explica el descubrimiento de la tecnología Hextech luego de que Jayce Talis y Viktor pudieran controlar la magia arcana en Piltover, lo cual abre todo a un nuevo mundo de posibilidades en la ciudad del progreso y la ciencia.

Gran parte de la historia representa lo que se cuenta en las historias de los personajes de League of Legends que aparecen en la serie, a la vez que nos da a conocer algunos otros secretos y la continuación de la historia en forma de serie animada.