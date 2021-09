Infinity Ward estaría desarrollando el Call of Duty de 2022, que continuaría la historia del nuevo Modern Warfare.

El próximo Call of Duty sería una secuela de Modern Warfare

Call of Duty

Call of Duty

La franquicia de Call of Duty es una de las más propensas a sufrir filtraciones, ya que incluso antes de que Activision anuncie las entregas, se suele dar a conocer algunos detalles de manera no oficial antes de tiempo. Esta vez ha sucedido de nuevo con el Call of Duty de 2022, que sería una secuela a Modern Warfare.

Varios filtradores, incluyendo el insider Tom Henderson y el medio Video Games Chronicle, afirmaron que la próxima entrega anual de la serie bélica será una continuación de Modern Warfare. Cabe aclarar que nos referimos al Modern Warfare de 2019, el cual fue un reboot de la subsaga.

También lee:

• Call of Duty: Warzone da el primer vistazo a su nuevo mapa en el Pacífico

Luego de que varios videojuegos aún no anunciados se filtren a través del catálogo de GeForce Now, Henderson twitteó que uno de ellos, "Project Cortez", es el nombre en código de esta entrega. Video Games Chronicle corroboró la información, y añadió que tendrá "una campaña que incluye a las fuerzas especiales de Estados Unidos".

Al parecer la trama tendrá que ver con una "guerra encubierta contra carteles de droga colombianos". Volvería a ser desarrollado por Infinity Ward, mientras que las entregas anteriores fueron hechas por Treyarch, Raven, y Sledgehammer Games, por lo que hubieran tenido tres años para producirlo.

Sea la entrega que sea, mientras esperamos al Call of Duty de 2022 te recordamos que está por llegar Vanguard, el título que nos llevará de nuevo a la Segunda Guerra Mundial. Este fin de semana se podrá jugar su beta abierta en todas las plataformas.