El servicio Nintendo Switch Online hasta hace poco solo ofrecía juegos de NES y SNES, de los cuales se lanzaban tandas mensuales de nuevos títulos. Parece que será algo distinto ahora que se agregaron Nintendo 64 y Sega Genesis, ya que hay un solo juego nuevo de N64 para este mes.

Este será Paper Mario, el clásico RPG de acción y aventura que nació como spin-off del clásico plataformero. Se lanzó originalmente en agosto del 2000, y tuvo varias secuelas, la última de las cuales, Paper Mario: The Origami King, se lanzó el año pasado.

"En Paper Mario, la maldad personificada, Bowser, se ha escapado con la mágica Star Rod y ha levantado el castillo de Peach hasta el cielo con la ayuda de Kammy Koopa", lee la descripción oficial del título. "¿Quién lo detendrá ahora?"

Es un juego muy aclamado y querido hasta el día de hoy, aunque los fans no reaccionaron de manera del todo positiva ya que se esperaba más de un solo juego nuevo. Luego de este se confirmó que llegarán Banjo-Kazooie, Paper Mario, Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf y F-Zero X.

Paper Mario llegará a la biblioteca de Nintendo Switch Online el viernes 10 de diciembre. Estará disponible solo para quienes tengan la versión Expansion Pack, que sale U$S50 al año. Aunque cabe destacar que la emulación de los juegos de esta clásica consola fue criticada por muchos de sus fans.