Estudio de Ubisoft revela que todavía trabajan en un juego oficial de Avatar

Avatar fue, por una década, la película con mayor recaudación de la historia del cine, hasta el lanzamiento de Avengers: Endgame, que en 2019 logró superar a la extraordinaria entrega de James Cameron, con una sociedad evolucionada en un planeta salvaje.

El mundo de Pandora.

Como suele pasar, se pensó en llevar el éxito de la pantalla grande a los videojuegos y el estudio Massive, perteneciente a Ubisoft fue el encargado de desarrollar el proyecto de juego. Sin embargo, tres años después de aquel anuncio, todo lo que respecta al juego es un misterio, ya que ni siquiera sabíamos si seguía en producción, hasta ahora...

En un evento previo a la próxima expansión de The Division 2, el más reciente juego de Massive, periodistas invitados del sitio Screen Rant aprovecharon para preguntarle al estudio por el juego de Avatar y los desarrolladores revelaron que continúa en desarrollo.

"Sí, pero no puedo hablar de ello. No, no puedo", fue la contundente y acotada respuesta del productor Jesper Karabanov a la hora de referirse al juego basado en Pandora que nos darían la posibilidad de conocer la vida de los Na'Vi en mayor detalle.

Por su parte, Ubisoft en general se ha mantenido bastante callado con el proyecto desde su revelación y no sabemos más sobre el juego que lo que ya han comentado, donde expresaron que será lanzado para PC y consolas.

Veremos si en el futuro hay una revelación más clara e importante sobre el juego de Avatar, pero por el momento Massive está bastante enfocado en lanzar con éxito la expansión Warlords of New York para The Division 2.

