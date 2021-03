Ubisoft le pone fecha a la primera expansión de Assassin's Creed Valhalla: Wrath of the Druids

La Furia de los Druidas, eso es lo que se viene en el gran título de Ubisoft, Assassin's Creed: Valhalla. La primera expansión masiva del juego llegará este 29 de abril para todas las versiones del juego y te pondrá frente a una nueva aventura.

La expansión llevará la guerra de los vikingos nórdicos a una nueva sección del territorio británico, más precisamente a Irlanda, donde buscarán ganarse el favor y de los Altos Reyes Gaélicos, mientras enfrentas y confrontas un culto druida conocido como Los Hijos de Danu.

Esta actualización será gratuita para los jugadores que cuenten con el Pase de Temporada de Assassin's Creed: Valhalla, de lo que es la "Ostara Season" o bien podrán comprarla por separado si es que no quieren todo el contenido del Pase y únicamente buscan obtener la expansión.

Wrath of the Druids es una expansión de la cual tuvimos un primer vistazo en el último evento de Ubisoft, y si bien hasta ahora no tenía fecha de lanzamiento, sí tenemos una idea de lo que podremos ver en esta nueva cruzada de los vikingos en tierras británicas.

