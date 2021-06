FUSER, el simulador de DJ, está para probar gratis en Nintendo Switch

Si bien muchas compañías periódicamente ofrecen juegos gratis para probar, Nintendo no se encuentra entre ellas. Pero de vez en cuando expresan algo de generosidad, y permiten a sus jugadores experimentar algo nuevo sin ningún cargo. Es el caso el día de hoy, a partir del cual está gratis para probar FUSER en Nintendo Switch.

Eso sí, hay una condición: los usuarios deben tener una suscripción activa a Nintendo Switch Online, el servicio que cuesta U$S19,99 al año, para probarlo. Para todos estos jugadores, el simulador de DJ ya se puede jugar desde ahora mismo en la consola híbrida.

¿Hasta cuándo estará gratis FUSER en Nintendo Switch?

La compañía comunicó a través de Twitter que todos podrán jugar FUSER gratis hasta el próximo 5 de julio. Si aún tienes ganas de jugarlo después de ese momento, podrás adquirirlo a través de la eShop con un 25% de descuento. Esto lo podrás hacer a través de la consola o de la web oficial de Nintendo.

¿De qué se trata y cómo se juega FUSER?

FUSER, tal como describen sus desarrolladores, es un "festival de música virtual donde tú y tus amigos controlan la música". Hay una enorme biblioteca de canciones para tocar y mezclar en conciertos virtuales, así como desafíos para completar, habilidades e instrumentos para desbloquear, y distintos accesorios para personalizar a tu avatar.

Además de FUSER, te recordamos que ahora mismo puedes probar gratis otros juegos en Nintendo Switch, tal como la demo de NEO: The World Ends With You. Y si en lugar de eso buscas juegos de PC más baratos que nunca, te invitamos a explorar las opciones de Steam en sus ofertas de verano.

