Faker logra romper un récord histórico de League of Legends

2020.04.03 T1 vs GRF Match 02@faker 이상혁 선수가 LCK 최다 출전횟수를 갱신하며 역사의 또 다른 페이지를 장식하게 되었습니다. 앞으로도 이상혁 선수의 여정을 함께 해주세요.



He is Faker.

Faker has claimed the title of competing in the most games in LCK history!#T1WIN #T1Fighting pic.twitter.com/agV4L3ILRE