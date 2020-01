Faker reveló lo que piensa sobre los cambios en la Grieta del Invocador de League of Legends

La Season 10 ya comenzó para Faker y T1, el nuevo nombre de SKT, con su debut en la KeSPA Cup 2019 de League of Legends y tras la gran victoria frente a Gen.G, el Rey Demonio habló sobre la nueva temporada, actualidad y futuro del renovado equipo.

En una entrevista con el portal de Esports, InvenGlobal, Faker se mostró muy contento por el debut de T1 con victoria. "Pasó un tiempo desde que la última vez que jugamos. Tenía muchas preocupaciones, pensando si ibamos a ser capaces de ganar nuestra primera partida con nuevos miembros. Estoy extremadamente satisfecho de que lo logramos como equipo", aseguró.

La renovación llegó de la mano de jugaroes como Canna, Roach y Cuzz, y Faker habló sobre el ambiente del equipo. "Todos actuamos de manera pensante, así que nos llevamos bien. Creo que aún nos faltan varias partes y en otras mejoramos durante la partida [ante Gen.G]. Tengo la mejor perspectiva, ya que todos ponen su mejor esfuerzo. El equipo de entrenadores también está tratando su máximo para tener una influencia positiva en los jugadores."

Faker y Clid habían armado una gran dupla "mid-jungla" en SKT en 2019.

Luego fue consultado sobre el enfrentar ni más ni menos que a Clid, con quien compartiera equipo hasta las semifinales de la Worlds 2019, cuando fueron eliminados del torneo por G2 Esports. "Ya que Clid era un rival me esforcé mucho, no quería perder. Además, creía que iba a ser muy bueno para la moral del equipo ganar hoy. La sinergía mid-jungla no fue especialmente buena hoy, pero aún estamos tabajando en ello, así que pueden esperar mejores cosas de nuestra performance en el futuro."

Faker: "Daré lo mejor de mí e iremos por la Worlds"

SANDBOX Gaming será el rival de T1 en las semifinales de la KeSPA Cup y Faker tuvo palabras para ellos: "Trataremos mejorar las partes del equipo que aún no salen bien en teamwork y sinergía, así podemos efrentar a SANDBOX de una mejor manera. Nunca gané la KeSPA Cup antes y ya que estamos en semifinales, daré mi mayor esfuerzo para lograrlo."

Faker también habló sobre los cambios que recibió la Grieta del Invocador para la Season 10 y explicó que: "En comparación, el oro de las torretas fue reducido y los dragones cambiaron. Se siente como si hubiera más teamfights que antes."

Cerró con un saludo para todos los fanáticos de T1 y lo que espera para el año: "¡Feliz Año Nuevo para todos en este 2020. Espero que todos apoyen mucho a T1 en el próximo año, como han hecho hasta ahora. Daré lo mejor de mí e iremos por la Worlds".

