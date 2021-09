Stranger Things, Rambo y Danny Trejo aparecerán en Far Cry 6 en la forma de misiones gratuitas de crossover, anunció Ubisoft.

Far Cry 6 tendrá crossovers con Stranger Things y Rambo

Cuando se trata de Far Cry, hay ciertas cosas que uno espera de la querida franquicia de Ubisoft. Lo que pocos hubieran adivinado de Far Cry 6 es que se cruzará con Stranger Things, Rambo, y con el aclamado actor Danny Trejo en sus DLCs.

A través de un nuevo tráiler centrado en contenido post-lanzamiento, la desarrolladora reveló que colaborarán con la serie de Netflix, la saga de películas bélicas, y el intérprete de Machete. En cuanto a los detalles, muy poco se sabe al respecto.

Lo que sí se sabe es que llegarán en la forma de misiones gratuitas de crossover, por lo que no habrá que pagar nada para acceder a ellas. Habrá más contenido gratis después del lanzamiento, tal como las Insurgencias Semanales y seis Operaciones Especiales.

En cuanto al contenido pago, el Pase de Temporada de Far Cry 6 te dejará jugar con villanos icónicos de la saga: Vaas Montenegro, Pagan Min, y Joseph Seed. Detallaron que serán tres episodios distintos inspirados por el género roguelike.

¿Cuándo sale Far Cry 6 y en qué plataformas?

Far Cry 6 se lanzará el próximo 7 de octubre en Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Stadia, Amazon Luna, y PC a través de Epic Games Store y Ubisoft Store. Te recordamos que, mientras esperamos su salida, Ubisoft está regalando Far Cry 3 en su tienda.