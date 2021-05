Fecha y hora para Reven vs ElMillor en la Velada de Boxeo de Ibai

Lo que comenzó como una apuesta hace varios meses, finalmente se traducirá en realidad este miércoles, con la Velada de boxeo organizada por Ibai, donde Reven y ElMillor tendrán su tan anticipado combate en el ring.

Luego de meses de preparación llegó el momento para este gran evento inédito e histórico en Twitch, el cual contará con estos dos streamers y otros cuatro que completarán las tres peleas de la noche: Reven vs ElMillor, ByViruzz vs MrJagger y Future vs Torete.

FECHA Y HORA Y COMO VERLO

El evento se podrá seguir desde el canal de Twitch de Ibai, y se llevará a cabo este miércoles 26 de mayo en el siguiente horario en los respectivos países:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 12:00hs

• Venezuela, Chile, Paraguay, Bolivia y Puerto Rico: 13:00hs

• Argentina, Uruguay y Brasil: 14:00hs

• Estados Unidos: 13:00hs (zona ET) / 10:00hs (zona PST)

• España: 19:00hs

MÁS DETALLES DEL EVENTO

El pesaje oficial será el lunes 24 de mayo, y también tendremos una rueda de prensa el día previo al evento. Así mismo, la Velada de Boxeo contará con una alfombra roja y la presentación de varios personajes destacados de la comunidad de streamers y creadores de contenido españoles.

