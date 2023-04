Nintendo revelará el último trailer de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom,

Fecha y Hora para el trailer final de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La expectativa esta por las nubes para The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la secuela de para muchos el mejor juego de todos los tiempos, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, y estamos apenas a unas semanas de finalmente poder disfurtar de este épico videojuego de acción-aventura desarrollado por Nintendo EPD en colaboración con Monolith Soft.

El lanzamiento del juego está pactado para mayo del 2023, y este jueves tendremos un nuevo traler, el tercero dentro de las proyecciones de los desarrolladores para la promoción del título -cómo si la necesitara-, pero definitivamente resulta un gran atractivo para los fanáticos que estan deseando ver más sobre el juego.

Nintendo confirmó la fecha y hora para el trailer, que tendrá una duración aproximada de 3 minutos y que se podrá seguir desde el canal oficial de YouTube de Nintendo este jueves 13 de abril a partir del siguiente horario en los respectivos países:

• México: 08:00hs

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 09:00hs

• Paraguay, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 10:00hs

• Estados Unidos: 10:00hs (ET) / 07:00hs (PT)

• Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 11:00hs

• España: 16:00hs

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se lanzará oficialmente el próximo 12 de mayo de 2023 en exclusiva para Nintendo Switch.