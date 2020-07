Filtran 'gameplay' de 30 minutos de Assassin's Creed: Valhalla que enloquece a Ubisoft

La desarrolladora Ubisoft no atraviesa por sus mejores días. Con investigaciones internas y algunos empleados que dimitieron tras graves denuncias, ahora la empresa afronta una crisis por la filtración no autorizada de un 'gameplay' de casi media hora de juego de Assassíns Creed: Valhalla. Hasta el sol de hoy, no hay una muestra oficial de este juego al que aun le faltan varios días para su lanzamiento en el mercado mundial.

Hasta la fecha, Ubisoft solo ha dado a conocer el tráiler oficial del juego y dio una pequeña muestra 'in-game' en la última presentación de juegos de Xbox Series X. Sin embargo, en las últimas horas se publicó un 'gameplay' de casi 30 minutos que se viralizó, pero nunca fue una publicación oficial o permitida por la empresa francesa. Allí se puede apreciar escenas cinemáticas, bastante combate, menú de inventario y mucho más.

Como era de esperar, se realizaron muchas copias del video y se ha difundido por todas las redes sociales. Algunos clips ya han sido deshabilitados, sobre todo en YouTube, por reclamaciones directas hechas por Ubisoft. Este video contiene muchísimos spoilers de la historia del juego, personajes y ya se empiezan hacer comparaciones importantes de este video con otros títulos ya publicados de la saga Assassin's Creed.

Gameplay filtrado de Assassin's Credd: Valhalla

Lee También