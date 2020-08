Filtran imágenes de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 que confirmarían su versión para Nintendo

En mayo, Activision anunció que lanzaría Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 en Xbox One, PS4 y PC este septiembre. En ese momento, no se mencionó un lanzamiento en la plataforma de Nintendo, pero ahora, según los informes, los mineros de datos han descubierto evidencia de una posible versión de Switch dentro de la demostración de Warehouse recientemente lanzada, que está disponible exclusivamente para cualquiera que preordene el juego completo.

Supuestamente ocultas dentro de los archivos de la demostración hay pantallas de un Nintendo Switch, un par de Joy-Con en un agarre y un Pro Controller. Estas imágenes aparentemente fueron tomadas de "THPSGOAT Discord" y han sido compartidas en Twitter por el usuario @DarthBellic.

Hay que tener en cuenta que nada se ha confirmado oficialmente, por lo que, por ahora, probablemente sea mejor tratar esto como un rumor. Por lo que sabemos, estas imágenes podrían ser elaboradas falsificaciones ( algunos de los botones de cada imagen ciertamente no coinciden ) o archivos sobrantes de una versión desechada del juego.

Otra cosa a tener en cuenta aquí es que Activision ya ha lanzado una serie de otras remasterizaciones en Nintendo Switch. Estos juegos incluyen Crash Bandicoot N. Sane Trilogy , Crash Team Racing Nitro-Fueled y Spyro Reignited Trilogy. A principios de este mes, el sitio web oficial de Crash Bandicoot 4: It's About Time también filtró potencialmente una versión para Nintendo, pero no hay nada confirmado.

