El battle royale Final Fantasy VII: The First Soldier llegará a iOS y Android este mes, y se presenta con una cinemática.

Final Fantasy VII: The First Soldier anuncia su fecha de lanzamiento con un tráiler

El mundo de Final Fantasy es casi infinitamente expansivo, pero Square Enix ha elegido la séptima entrega para crear aún más juegos basados en aquel universo. Uno de ellos es Final Fantasy VII: The First Soldier, que acaba de recibir su fecha de salida.

Square Enix ha confirmado hoy que Final Fantasy VII: The First Soldier saldrá de manera oficial el 17 de noviembre. Para quienes no sepan, se trata de un battle royale exclusivo para celulares, que estará disponible en iOS y Android.

Así lo dieron a conocer a través de un tráiler de casi tres minutos, en el que en lugar de enfocarse en el gameplay, muestra una cinemática para introducirnos al mundo. La trama transcurrirá 30 años antes de los eventos del juego original.

The First Soldier tendrá clases de personajes: podrás jugar como Guerrero, Hechicero, Monje, Ranger, y Ninja. La saga pronto recibirá otros dos spin-offs: Strager of Paradise: Final Fantasy Origin, y el juego de carreras Chocobo GP.