Cómo conseguir la Estatua Pantera en Cayo Périco en GTA Online

Generalmente, Rockstar Games nos entrega nuevas bonificaciones y recompensas especiales en el GTA Online cada jueves. Sin embargo, ésta semana eso no será lo único que tendremos en el juego, ya que tendremos también una nueva estatua en la misión de Cayo Périco.

Se trata de la Estatua de Pantera, la cual se convertirá en el objetivo principal de tus misión en Cayo Périco al intentar completarla por primera vez. Eso sí, como siempre tendremos descuentos en armas, complementos y vehículos, tanto para los jugadores normales como para aquellos que conecten su cuenta con Prime Gaming.

Todas las novedades especiales esta semana del GTA Online serán las siguientes:

BONIFICACIONES

• Triple de GTA$ y RP disponible en Furia Vehícular, el simulacro de invasión aérea, lo cual comenzó hace dos semanas y estará disponible de manera especial hasta el 2 de junio.

• Bonificaciones y recompensas dobles de Clubes Nocturnos en sus misiones de manejo.

• Doble de GTA$ y RP en trabajos de clientes utilizando el Terrorbyte.

RECOMPENSAS Y EVENTOS ESPECIALES

• Inicia sesión para conseguir las camisetas Tale of Us Stacked Logo, White Solomun Logo, Dixon Glitch Logo, and The Blessed Madonna We Believe gratis.

• Alcanza el Nivel 100 o superior para conseguir una pintura camuflaje sombrío naranja gratis para el HVY Menacer. Puedes recibirla dentro de las 72 horas de iniciar sesión luego del 31 de mayo.

• Canis Freecrawler es el premio mayor de esta semana en la Lucky Wheel del casino.

DESCUENTOS

Encontrarás descuentos en varios aspectos del juego:

INSTALACIONES

• 40% de descuento en Clubes Nocturnos

• 30% de descuento en mejoras y modificaciones de Clubes Nocturnos

VEHÍCULOS

• 40% de descuento en Dinka Jester Classic

• 40% de descuento en Ocelot Pariah

• 40% de descuento en Vapid Festival Bus

• 40% de descuento en Overflod Entity XF

• 40% de descuento en HVY Brickade

• 40% de descuento en HVY Menacer

• 40% de descuento en Ocelot Lynx

• 40% de descuento en Pfister Neon

• 40% de descuento en Blimp

PRIME GAMING

• 80% de descuento en Ocelot Jugular

• 80% de descuento en Enus Stafford

• 35% de descuento en Veto Modern

Estas novedades estarán disponibles en el GTA Online durante los próximos siete días, tiempo en el cual serán reemplazadas por nuevas bonificaciones de tiempo limitado.

