Ganga a la vista: Xbox Game Pass Ultimate ahora incluirá suscripción a EA Play

El anuncio en el sitio web de Xbox Wire explica que Xbox Game Pass Ultimate y los miembros de PC obtendrán EA Play sin costo adicional, a partir de estas vacaciones. Los usuarios de Game Pass Ultimate podrán acceder a los juegos de EA Play en todas las consolas Xbox más PC con Windows 10, mientras que los miembros de Game Pass PC, naturalmente, solo tendrán acceso a la versión para PC.

Xbox también señala que algunos juegos de EA Play también estarán disponibles para que los usuarios de Game Pass Ultimate jueguen en dispositivos Android a través de xCloud. Los juegos de EA compatibles con el servicio de transmisión aún no se han anunciado.

Una membresía de EA Play, anteriormente conocida como EA Access y Origin Access en PC, desbloquea el acceso completo a más de 60 juegos de EA, incluidos FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat, Battlefield V, los juegos Mass Effect y la serie Los Sims. También proporciona pruebas gratuitas de hasta 10 horas para juegos nuevos que actualmente no forman parte de la membresía, incluido el próximo FIFA 21, así como algunos desafíos y recompensas solo para miembros.

