HBO estaría trabajando en una serie live-action de Pokémon

Pokémon es un fenómeno que lleva más de 20 años y no para de expandirse a nuevas audiencias, y con las nuevas tecnologías logró desarrollar lo que puede ser considerado un antes y un después en la historia de las series populares de anime: el paso al live-action.

Detective Pikachu logró lo que ninguna película basada en un videojuego había logrado antes y aunque Sonic recientemente superó sus números en taquilla, HBO se habría fijado en lo que transmitieron las criaturas de bolsillo y estaría buscando realizar una serie live-action de Pokémon.

Detective Pikachu le abrió las puertas a los videojuegos con criaturas especiales en la pantalla grande.

Esto fue reportado por el reconocido portal We Got this Covered, donde aseguraron que la nueva búsqueda de HBO es realizar un proyecto basado en Pokémon. "Mientras los detalles son aún escasos, hemos sido informados de que HBO está dedicando considerables recursos a una serie live-action de Pokémon. Sería basada en el anime del mismo nombre y la icónica estrella, Ash Ketchum, y su compañero Pikachu, y su objetivo de convertirse campeones de la Liga", comentaron.

El sitio también asegura que otros miembros clásicos de Pokémon, como Brock y Misty también serían adaptados, por lo que este nuevo show estará fuertemente enfocado en el anime, comenzando con los Pokémon originales, aunque nadie asegura que la temporada esté basada en Kanto, como el anime que comenzó en 1997.

HBO ya tiene The Last of Us dentro de su lista de próximas series basadas en videojuegos, pero una con criaturas animadas como protagonistas está muy por fuera de lo que The Last of Us puede representar. No obstante, se nota un claro enfoque por intentar capturar una audiencia joven y multitudinaria, que viene del mundo gamer.

