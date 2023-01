La historia de The Last of Us Parte 2 también llegará a la televisión de la mano de HBO, que ya confirmó la Temporada 2 de la serie.

The Last of Us tendrá Temporada 2: HBO confirma la renovación de la serie

The Last of Us

The Last of Us

Mucho se ha hablado desde el estreno de la serie de The Last of Us, que esta se podría tratar de una de las mejores adaptaciones de videojuegos en toda la historia. Sin dudas le está yendo muy bien al proyecto de HBO, y la cadena no tardó en confirmar que estarán siguiendo la historia a través de la TV.

La compañía anunció que habrá Temporada 2 de The Last of Us, algo que sin dudas pondrá muy contentos a los fans de la saga. No es para nada inesperado por el éxito que ya mencionamos, pero sí que trae alivio saber que no dejarán inconclusa la historia de Joel y Ellie en el apocalipsis.

"El viaje continúa", afirmaron simplemente con un teaser del poster para la Temporada 2 de The Last of Us desde la cuenta oficial de HBO en Twitter. Así como la primera temporada se encarga de adaptar el juego original, no caben dudas que la segunda contará la historia de The Last of Us Parte 2.

"Me siento agradecido, honrado y francamente abrumado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie. La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble reparto y equipo, y HBO superó mis ya de por sí altas expectativas", dijo al respecto Neil Druckmann, creador de la saga y productor ejecutivo de la serie".

"¡Ahora tenemos el placer absoluto de poder hacerlo de nuevo en la segunda temporada! En nombre de todos en Naughty Dog y PlayStation, ¡gracias!", concluyó. Nos queda esperar a ver cómo se verá el viaje de Ellie durante la segunda temporada, que ya vimos en el aclamado videojuego.