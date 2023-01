Este domingo 29 de enero del 2023 se estrenará el tan esperado episodio 3 de la exitosa serie de HBO The Last Of Us y en esta ocasión podrás dar cuenta de la hora y lugar en donde poder verlo.

The Last Of Us 1x03: A qué hora sale y por dónde ver en VIVO HOY

No deben quedar ningún tipo de dudas de que The Last Of Us es uno de los grandes éxitos estos primeros meses del 2023, serie que tiene a todos los fanáticos del reconocido videojuego expectantes a cada domingo a la espera de que un nuevo capítulo salga a la luz. De esta manera, este 29 de enero no será la excepción y una nueva hora de acción será trasmitida por HBO para toda Latinoamérica y Europa.

A partir de esto mencionado, es más que necesario que HOY, domingo 29 de enero, saldrá lo que será el tercer acto de The Last Of Us y el mismo podrá ser sintonizado en la plataforma de HBO Max y contará con una longitud de 80 minutos.

En este sentido, el recorrido de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) te llevará lo que será un intento de los protagonistas por dejar atrás lo sucedido con Tess a la vez de buscar cumplir su el último deseo de la actriz interpretada por Anna Torv.

Fecha, horario del estreno de “The Last of Us” (1x03)

The Last Of Us se trasmitirá HOY, domingo 29 de enero, a través de la plataforma de streaming de HBO Max como asi también a la misma hora en los canales de TV de la cadena de televisión estadounidense mencionada. Por su parte, el capitulo 3 de la serie llevará el nombre de “Long Long Time” el cual fue dirigido por Peter Hoar y guionado por Craig Mazin.

¿A qué hora empieza “The Last of Us” 1x03 en tu país?