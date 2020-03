Hacker asegura tener datos confidenciales de la Xbox Series X y pide millones para no revelarlos

La historia del día sin lugar a dudas; en las últimas horas comenzó a circular por las redes sociales la noticia de que un hacker habló abiertamente con un portal, confirmando tener información confidencial sobre el núcleo gráfico personalizado de AMD, que será utilizado en la consola de nueva generación de Microsoft, la Xbox Series X.

No sólo eso, sino que amenazó con revelar todos los detalles en la web a menos que se le paguen 100 millones de dólares como "rescate", extorcionando así tanto a Microsoft como a AMD. Precisamente, fue la compañía encargada de realizar el núcleo gráfico de la nueva Xbox, la que confirmó que efectivamente fue víctima de un hacker, aunque descreen que tenga tal información.

Si no encuentro comprador, simplemente filtraré todo

En un comunicado oficial, AMD reportó lo siguiente:

"En AMD, la seguridad y protección de nuestra propiedad intelectual son una prioridad. En diciembre de 2019 fuimos contactados por alguien que aseguraba tener archivos de pruebas relacionados a algunos de nuestros actuales y futuros productos gráficos, algunos de los cuales fueron recientemente publicados en línea, pero que luego fueron bajados.

Si bien estamos al tando de que el perpetrador tiene archivos adicionales que no se han hecho públicos, no creemos que las IP de gráficos robadas sean el núcleo para la competitividad o seguridad de nuestros productos gráficos. No estamos al tanto de que el perpetrador tenga alguna otra IP de AMD.

Estamos trabajando cercanamente con oficiales de la ley y otros expertos como parte de una investigación criminal en curso."

Mientras que AMD ya inició una causa contra este hacker virtual, desde su lado el llamado perpetrador habló con el portal TorrentFreak, asegurando que "en noviembre de 2019 encontré códigos de seguridad de AMD Navi GPU hardware en una computadora hackeada".

Este hacker, que asegura ser mujer, también aseguró que no fue directo a AMD a vender la información porque sabía que "en vez de asumir su error, me demandarían", y en efecto esto terminó sucediendo. Finalmente sentenció y puso en sobreaviso tanto a Microsoft como a AMD al comentar que "si no encuentro comprador, simplemente filtraré todo", añadiendo que los archivos serían asegurados con contraseñas que sólo serían entregadas a individuos seleccionados.

Habrá que ver cómo continúa esta historia en curso y si finalmente las alegaciones tienen veracidad de fondo o simplemente se trata de un nuevo hacker que intenta sacar provecho sin tener nada realmente.

