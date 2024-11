Thierry Henry sorprende al desplazar a Hansi Flick como responsable del momento del Barcelona

Para la prensa catalana, española y europea en general, el gran momento del Fútbol Club Barcelona, que salta de una goleada en otra (los últimos cuatro partidos fueron: 4 a 1 al Bayern, 4 a 0 al Real Madrid, 3 a 1 al Espanyol y 5 a 2 al Estrella Roja) tanto en la Champions League como en LaLiga, tiene un principal responsable: Hansi Flick.

No así para Thierry Henry, que en su rol como comentarista deportivo en la señál CBS Sport, resaltó la labor de Xavi Hernández, quien, para él, le dejó el equipo aceitado al alemán: “Yo no creo que Hansi Flick haya iniciado una nueva era… Xavi lo hizo. Él (Flick) está continuando lo que hizo Xavi”.

Y sobre este mismo tema, la leyenda francesa explicó: ”Xavi le dio la titularidad a Cubarsí, Xavi arrancó con Lamine Yamal. Xavi inició a muchos de los jugadores que están ahí. Él se fue, Hansi Flick llegó. Y pienso que ahora este equipo, por los 2 años que llevan jugando juntos y tras superar la temporada complicada que pasaron (porque ahí es cuando aprendes más y construyes tu carácter), tiene que ser considerado uno de los favoritos para ganar la Champions”.

Ya sea gracias a Hansi Flick o a Xavi Hernández, lo cierto es que el Barcelona está teniendo uno de los mejores inicios de temporada de su historia. Es líder en la tabla de posiciones de LaLiga, ya se ubica en la zona de clasificación directa a los Octavos de Final de la Champions League y acumula 55 goles a favor en 16 partidos, lo que da un promedio de más de tres goles en cada presentación.

Thierry Henry reconoció el trabajo hecho por su excompañero Xavi Hernández.

Barcelona suma ocho goleadas en 16 partidos

El Barcelona ganó por goleada el 50 por ciento de sus partidos en lo que va de la temporada (contando los partidos de LaLiga y de la Champions League): 7 a 0 a Valladolid, 4 a 1 a Girona, 5 a 1 a Villarreal, 5 a 0 a Young Boys, 5 a 1 a Sevilla, 4 a 1 a Bayern Munich, 4 a 0 al Real Madrid y 5 a 2 al Estrella Roja.

Thierry Henry también polemizó con el presente de Kylian Mbappé en el Real Madrid

En la edición de CBS Sports del día anterior, Thierry Henry sacudió a Francia y a España con sus declaraciones sobre Kylian Mbappé, de quien consideró que le faltó compromiso con el Real Madrid en el partido con el AC Milan: ‘‘Es Bellingham quien corre hacia la portería, no el número 9. Sé que no es lo que le gusta hacer, pero tiene que entender que debe hacerlo”, dijo sobre el ex PSG.

Y como si algo faltara para entender cuál es la visión del ex Barcelona y Arsenal de cómo está jugando Mbappé en el elenco que comanda Carlo Ancelotti, añadió: ”No se pueden ganar partidos jugando así”. Y sentenció: ‘‘Seguramente mejorará porque peor no puede ser”.

