El tiempo le dio la razón a Diego Simeone con un delantero de la Premier League

Joao Félix, descartado por el Cholo en el Atlético de Madrid, ya no tiene lugar en el Chelsea.

La relación entre Diego Simeone y Joao Félix se quebró por cuestiones extra futbolísticas, a pesar de que dentro de la cancha, además, el rendimiento del portugués en el Atlético de Madrid fue de más a menos. No obstante, había cierta presión en el Cholo para no desprenderse de él, dado que el Colchonero desembolsó más de 120 millones de euros al Benfica por su fichaje en 2019.

El Atleti buscó apaciguar el clima entre las partes con un préstamo de seis meses al Chelsea en enero del 2023 y de una temporada entera al Barcelona. El plan era revalorizarlo con sus presuntas buenas actuaciones y analizar entre dos opciones: retenerlo si se amigaba con el entrenador o venderlo por un precio que se acercara lo más posible a lo que les costó.

Sin embargo, el Atlético de Madrid no pudo hacer ni una ni otra porque en el Culé no llegó a la performance deseada. Finalmente se lo quitó de encima por 30 millones de euros con una venta al Chelsea, en una negociación que incluye variables, las cuales, con viento a favor, podrían dejar en la caja del Estadio Metropolitano un total de 52 millones.

Con este panorama, había quienes todavía apuntaban contra Diego Simeone por no saber cómo sacarle el mayor provecho a un futbolista que pintaba para ser de los más destacados de la historia de Portugal. No obstante, a apenas unas semanas del adiós definitivo de Joao Félix del Atleti, ya se le da la razón al estratega argentino.

Enzo Maresca solo contó 9 minutos con Joao Félix para los últimos 5 partidos por la Premier League.

Es que en el Chelsea ya perdió su lugar. Es suplente y de los últimos cinco partidos en la Premier League apenas sumó 9 minutos en el duelo con el Nottingham Forest. Recién este 30 de octubre volvió a acumular 90 minutos enteros en la Carabao Cup frente al Newcastle.

Enzo Maresca se refirió a la falta de continuidad de Joao Félix en el Chelsea

En la previa al duelo con el Noah por la Conference League este jueves, Enzo Maresca respondió a las consultas que le hicieron sobre Joao Félix, principalmente, relacionadas con su falta de continuidad: “Siento vergüenza por João, pero no sólo por él. Me gustaría darle más minutos en la Premier League pero necesitamos equilibrio. No podemos jugar con Joao, Cole y Nkunku”.