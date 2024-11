La figura de Guardiola que habla del peor momento de Manchester City en siete años: “Todo nos sale mal, es un momento oscuro”

Alarmas prendidas en un Manchester City que por primera vez en años se siente mortal. Las tres derrotas seguidas en el equipo de Pep Guardiola dejan testimonios de peso alrededor de una planificación de la temporada que ni mucho menos ha sido amable. Un crack del ex Barcelona habla de un momento de vulnerabilidad total y donde se debe dar un giro de 180 grados a la situación.

“Es decepcionante porque estamos en un momento oscuro en estos momentos. Todo parece salir mal”, empezaba Bernardo Silva en TNT Sports tras la derrota ante Sporting Lisboa por 4-1 en la UEFA Champions League. Es la tercera seguida tras Bournemouth y Tottenham, así como una viva muestra de que ni mucho menos será un curso tan ‘sencillo’ como los últimos. El volante portugués apunta a la falta de eficacia en las aéreas.

La autocritica es feroz. No solo de parte de un Pep Guardiola que cuestionaba de gran manera el momento de sus hombres, sino por un Bernardo que afirma que se ha llegado al momento más bajo del proyecto: “Incluso cuando jugamos bien, no marcamos las ocasiones y nos hacen gol muy fácil. Tenemos que mirar y ver qué no estamos haciendo bien. Y tenemos que recuperarnos muy rápido o va a ser muy difícil. Es fútbol y es difícil encontrar las razones de por qué está pasando esto. No recuerdo en siete temporadas y media que hayamos perdido tres partidos seguidos. Es como que todo sale mal”.

“La parte positiva es que tras estos tres partidos seguidos en una buena posición, especialmente en la Premier League. Seguimos luchando por todo, pero tenemos que hacerlo mejor. Necesitamos también a los jugadores lesionados, porque lo de esta noche no ha sido suficiente”, terminaba en Lisboa el ex Sporting. Es el momento de mayor cantidad de derrotas seguidas de un equipo de Guardiola en casi 6 años. Este fin de semana ante Brighton como visitante no solo se buscan puntos, sino por encima de todo sensaciones que se han ido del Etihad en las últimas semanas.

Repetimos que la trama no es joven. Desde verano se temía por un bajón general en Manchester City. El acumulado de partidos, la imposibilidad de mantener el ritmo y hambre competitiva de un equipo con cuatro títulos de Premier seguidos y el hecho de solo haber hecho un fichaje (Savinho), primeros síntomas de una situación desconocida a corto plazo por el Etihad. Si a esto le sumamos por supuesto la lesión de Rodri, todo se hace más cuesta arriba.

Un 2025 que será movido en Manchester City

Hay muchos frentes abiertos. El juicio contra la Premier dará finalmente su veredicto, el final del contrato de Guardiola será finalmente analizado y habrá que encontrar un nuevo director deportivo tras la salida de Txiki Begiristain. Terminar la temporada sobre mediados de julio con el nuevo Mundial de Clubes, un premio económico que ni mucho menos termina de agradar al cuerpo técnico de Pep.

¿Qué partidos le quedan a Manchester City en la Champions?

Los skyblues son décimos en la tabla general con 7 puntos que salen de dos victorias, un empate y la derrota en Portugal. Restan compromisos ante Feyenoord y Brujas como local, así como duras visitas a Juventus por Turín y vs. PSG en el Parque de Los Príncipes. Por primera vez en casi 7 años, Manchester City se siente mortal.

