Hideo Kojima no ve la nueva versión de Death Stranding como un "Director's Cut"

Como recordarán, el mes pasado se llevó a cabo el Summer Game Fest, un evento previo a la E3 2021 donde se presentaron varios juegos. Elden Ring fue el más importante, pero el anuncio de Death Stranding: Director's Cut también se robó varias miradas.

El juego que cuenta con el legendario Hideo Kojima como director tendrá una versión especial en exclusiva para PlayStation 5, donde se espera que se vea un título mejorado, más allá del buen recibimiento que tuvo la versión original del juego.

Hideo Kojima no cree que Death Stranding tenga un "Director's Cut"

Sin embargo, en las últimas horas el propio Hideo Kojima decidió hablar de esta nueva versión del juego, y explicó que por más que sea promocionado como un "Director's Cut", desde su punto de vista ésto no es real. Kojima comentó lo siguiente en su cuenta de Twitter:

"En una película, un "Director's Cut" es una edición adicional a la versión acortada que fue lanzada de todas maneras porque el director no tenía el derecho de editarlo o porque el tiempo de la película debía ser acortado. En el juego, no se trata de lo que se cortó, sino de lo que fue adicionalmente producido que no fue incluido... ¿Delector's Plus? Entonces, en mi opinión, no me gusta llamarlo "Director's Cut".

Este término "Delector's Plus" que utiliza Kojima hace referencia al "Director's Cut", y lo hace sonar un poco más acertado, en lugar al término utilizado. Aún así, el nuevo Death Stranding que se lanzará el próximo 24 de septiembre para PS5 contará con varias características especiales, como su fluidez de 60 FPS en resolución 4K, además del contenido añadido al juego con misiones, mejoras de combate y más.

