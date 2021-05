RNG le gana el primer duelo a DWG KIA en el MSI 2021 de League of Legends

Luego de una electrizante Fase de Grupos, llegó la hora de ponerse serios en el Mid-Season Invitational 2021 de League of Legends; y es por eso que la Rumble Stage no podía iniciar de otra forma que con los dos grandes candidatos al título con un enfrentamiento cara a cara. El invicto chino, Royal Never Give Up ante el actual campeón del mundo, DWG KIA, en un duelo al nivel de lo que se esperaba, pero que finalmente se decantó para RNG.

DWG fue el equipo que sacó ventaja en el juego temprano, la botlane y Khan fueron los principales responsables de esto, mientras ShowMaker se dedicaba a farmear a placer en el carril central (230cs al min 20 y luego 290 al min 24), pero RNG fue capaz de responder con buenas cazadas a Khan, Canyon y BeryL.

Todo explotó al minuto 25, con DWG ganando por lo justo una pelea en equipo gracias a una doble de ShowMaker, pero la continuación fue favorable a RNG, que volvió directamente a pelear, sacó un par de asesinatos en Cryin y otro en GALA y logró llevarse el Baron. Con esa bonificación y avanzando por el carril central, RNG logró llevarse el triunfo.

Eso sí, ShowMaker no murió en toda la partida, pero Cryin tampoco lo hizo y se llevó 7 asesinatos. Finalmente la composición full ad de DWG no logró pasar la línea frontal de Nautilus, Gragas y Olaf, por lo que Kai'Sa y Orianna pudieron jugar free las peleas en equipo.

Con este triunfo, RNG se mantiene invicto en el torneo y manda un mensaje para todos los otros equipos de la competencia, y se perfila ahora sí como el máximo favorito.

Lee También