Calendario de partidas MSI 2021 de League of Legends - Fase de Grupos

La espera ha terminado y el primer torneo internacional del competitivo de League of Legends en este 2021 dará inicio este miércoles. La Fase de Grupos del Mid-Season Invitational 2021 será la primera del campeonato, donde 11 equipos (GAM Esports de Vietnam se bajó por COVID) se enfrentarán en tres grupos y los dos primeros de cada uno avanzarán a la siguiente ronda de Rumble.

Habrá seis días de competencia, con tres días donde se disputarán las primeras tres partidas de cada equipo, mientras que en los tres días posteriores se definirán los Grupos A, B y C, respectivamente. Los horarios para los duelos serán los siguientes:

FASE DE GRUPOS - DÍA 1

Jueves 6 de mayo

• DWG KIA vs Cloud9 >>> 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) - GRUPO C

• Infinity Esports vs DetonatioN FocusMe >>> 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP) - GRUPO C

• Royal Never Give Up vs Pentanet.GG >>> 10:00hs (MEX) / 12:00hs (ARG) / 17:00hs (ESP) - GRUPO A

• Pentanet.GG vs Unicorns of Love >>> 11:00hs (MEX) / 13:00hs (ARG) / 18:00hs (ESP) - GRUPO A

• Fastpay Wildcats vs PaiN Gaming >>> 12:00hs (MEX) / 14:00hs (ARG) / 19:00hs (ESP) - GRUPO B

• MAD Lions vs PSG Talon >>> 13:00hs (MEX) / 15:00hs (ARG) / 20:00hs (ESP) - GRUPO B

FASE DE GRUPOS - DÍA 2

Viernes 7 de mayo

• Pentanet.GG vs Royal Never Give Up >>> 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) - GRUPO A

• Unicorns of Love vs Royal Never Give Up >>> 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP) - GRUPO A

• Infinity Esports vs DWG KIA >>> 10:00hs (MEX) / 12:00hs (ARG) / 17:00hs (ESP) - GRUPO C

• DetonatioN FocusMe vs Cloud9 >>> 11:00hs (MEX) / 13:00hs (ARG) / 18:00hs (ESP) - GRUPO C

• Fastpay Wildcats vs MAD Lions >>> 12:00hs (MEX) / 14:00hs (ARG) / 19:00hs (ESP) - GRUPO B

• PaiN Gaming vs PSG Talon >>> 13:00hs (MEX) / 15:00hs (ARG) / 20:00hs (ESP) - GRUPO B

FASE DE GRUPOS - DÍA 3

Sábado 8 de mayo

• Royal Never Give Up vs Unicorns of Love >>> 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) - GRUPO A

• Unicorns of Love vs Pentanet.GG >>> 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP) - GRUPO A

• DWG KIA vs DetonatioN FocusMe >>> 10:00hs (MEX) / 12:00hs (ARG) / 17:00hs (ESP) - GRUPO C

• Cloud9 vs Infinity Esports >>> 11:00hs (MEX) / 13:00hs (ARG) / 18:00hs (ESP) - GRUPO C

• MAD Lions vs PaiN Gaming >>> 12:00hs (MEX) / 14:00hs (ARG) / 19:00hs (ESP) - GRUPO B

• PSG Talon vs Fastpay Wildcats >>> 13:00hs (MEX) / 15:00hs (ARG) / 20:00hs (ESP) - GRUPO B

FASE DE GRUPOS - DÍA 4 (DEFINICIÓN GRUPO A)

Domingo 9 de mayo

• Unicorns of Love vs Royal Never Give Up >>> 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) - GRUPO A

• Unicorns of Love vs Pentanet.GG >>> 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP) - GRUPO A

• Royal Never Give Up vs Pentanet.GG >>> 10:00hs (MEX) / 12:00hs (ARG) / 17:00hs (ESP) - GRUPO A

• Royal Never Give Up vs Unicorns of Love >>> 11:00hs (MEX) / 13:00hs (ARG) / 18:00hs (ESP) - GRUPO A

• Pentanet.GG vs Unicorns of Love >>> 12:00hs (MEX) / 14:00hs (ARG) / 19:00hs (ESP) - GRUPO A

• Pentanet.GG vs Royal Never Give Up >>> 13:00hs (MEX) / 15:00hs (ARG) / 20:00hs (ESP) - GRUPO A

FASE DE GRUPOS - DÍA 5 (DEFINICIÓN GRUPO B)

Lunes 10 de mayo

• MAD Lions vs Fastpay Wildcats >>> 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) - GRUPO B

• PSG Talon vs PaiN Gaming >>> 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP) - GRUPO B

• Fastpay Wildcats vs PSG Talon >>> 10:00hs (MEX) / 12:00hs (ARG) / 17:00hs (ESP) - GRUPO B

• PaiN Gaming vs MAD Lions >>> 11:00hs (MEX) / 13:00hs (ARG) / 18:00hs (ESP) - GRUPO B

• PaiN Gaming vs Fastpay Wildcats >>> 12:00hs (MEX) / 14:00hs (ARG) / 19:00hs (ESP) - GRUPO B

• PSG Talon vs MAD Lions >>> 13:00hs (MEX) / 15:00hs (ARG) / 20:00hs (ESP) - GRUPO B

FASE DE GRUPOS - DÍA 6 (DEFINICIÓN GRUPO C)

Martes 11 de mayo

• Cloud9 vs DWG KIA >>> 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) - GRUPO C

• DetonatioN FocusMe vs Infinity Esports >>> 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP) - GRUPO C

• DWG KIA vs Infinity Esports >>> 10:00hs (MEX) / 12:00hs (ARG) / 17:00hs (ESP) - GRUPO C

• Cloud9 vs DetonatioN FocusMe >>> 11:00hs (MEX) / 13:00hs (ARG) / 18:00hs (ESP) - GRUPO C

• DetonatioN FocusMe vs DWG KIA >>> 12:00hs (MEX) / 14:00hs (ARG) / 19:00hs (ESP) - GRUPO C

• Infinity Esports vs Cloud9 >>> 13:00hs (MEX) / 15:00hs (ARG) / 20:00hs (ESP) - GRUPO C

11 regional champions are heading to Iceland for #MSI2021. Who will Break Out? Watch live May 6-23 (PT) at https://t.co/lh1tk7wEe0 pic.twitter.com/SKyMjptHxL — LoL Esports (@lolesports) April 26, 2021

