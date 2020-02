¡Imparables! Faker y T1 arrasan con APK y siguen en la cima de la LCK de League of Legends

Seis jornadas se han cumplido en la LCK de League of Legends y los candidatos están respondiendo. Gen.G, DragonX, Afreeca Freecs y T1 se han comenzado a escapar en lo alto de la tabla y hoy le tocó a los últimos demostrar todo su potencia.

El enfrentamiento del día fue ante APK Prince, equipo que se encuentra en mitad de tabla de la liga pero que no por eso fue un rival fácil. T1 tuvo que exigirse al máximo para llevarse el triunfo, principalmente porque sus solo laners no estuvieron del todo precisos. Canna se fue soleado en el carril superior en la primera partida y Faker no logró sacarle el máximo provecho ni a Rumble ni a Ekko, pero ese no fue el caso en el carril inferior.

Teddy fue la figura del primer juego con Ezreal, en el que terminó con un KDA Perfecto de 4/0/6, y el MVP del segundo juego fue Effort, con un cheese pick de Blitzcrank que resultó siendo más que útil cuando la partida estaba complicada y tuvieron que remontar a base de pick ups propiciados por el gancho del soporte.

T1 alcanzó su cuarto triunfo consecutivo y quinto en seis juegos para seguir en lo alto de la tabla de posiciones junto a Gen.G, mientras que detrás aparece DragonX, con cuatro victorias y dos derrotas en su haber. El otro que puede alcanzar el primer lugar es Afreeca, que cuenta actualmente con cuatro triunfos en cinco juegos disputados.

