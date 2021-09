En junio y luego otra vez este mes, aparecieron varias filtraciones que indicaban que Castlevania recibiría una nueva colección de juegos clásicos. Finalmente, Konami no solo anunció Castlevania Advance Collection de manera oficial, sino que la lanzó el mismo día.

Castlevania Advance Collection trae tres juegos de la saga para Game Boy Advance: Castlevania: Circle of the Moon (2001), Castlevania: Harmony of Dissonance (2002) y Castlevania: Aria of Sorrow (2003); además de Castlevania: Dracula X (1995) de SNES como agregado.

La compañía lo lanzó como parte de las celebraciones por el 35° aniversario de la franquicia. Konami promete que es la mejor recreación posible de los juegos originales, y agrega que se puede "grabar, rejugar, y rebobinar" el gameplay con estos ports.

El paquete de juegos fue desarrollado por M2, y trae también agregados como el soundtrack completo, una galería con arte inédito, y una enciclopedia con información sobre enemigos, equipamiento, armas y más de los cuatro juegos.

Castlevania Advance Collection ya está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, y PC a U$S19,99. Te recordamos que la saga recibió su último lanzamiento original este mes con Castlevania: Grimoire of Souls para Apple Arcade.