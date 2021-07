La Steam Deck no correría Destiny 2, PUBG, y otros juegos populares de Steam

La promesa de Valve al presentar la Steam Deck esta semana fue que esencialmente, sería una PC portátil que te deje llevar tu biblioteca de Steam a todos lados. Esto suena espectacular en papel, pero recientemente han descubierto que quizás no sea el caso para todos los juegos de esta tienda digital.

Lo decimos porque la Steam Deck correrá con SteamOS, un sistema operativo basado en Linux. Es sabido que Linux no es compatible con tantos juegos, y por eso Valve desarrolló Proton, un software diseñado para que se puedan jugar títulos como si estuvieran en Windows. El problema está en que varios juegos populares de Steam no son compatibles con Proton.

De los 10 juegos más populares de Steam, PUBG, Apex Legends, Destiny 2, y Tom Clancy's Rainbow Six Siege no pueden correr en SteamOS. Si vamos a los 100 más populares, allí se encuentran títulos como Dead by Daylight, DayZ, Smite, Black Desert Online, Hunt: Showdown, Fall Guys, y Paladins.

El culpable de esto parece ser el software anti-trampas, que al entrar a estos títulos en SteamOS el sistema no permite entrar a servidores multijugador. Como todos estos juegos que nombramos son online, a menos que algo cambie lo más probable es que no se los pueda jugar en la Steam Deck.

Aún así, Valve indicó que la consola vendrá con una nueva versión de SteamOS, con mejoras para la compatibilidad de Proton. Pero para esta solución, tendrán que trabajar los casos uno por uno con los desarrolladores para que el anti-cheat no sea un problema. Habrá que ver cuando se estrene, si algunos de estos títulos se consiguen correr en la tan codiciada Steam Deck.