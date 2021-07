Los videojuegos son cada vez más parte de la cultura general, tanto en Occidente como en Oriente. Esto se probó una vez más durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde se interpretó musica de algunas de las sagas de juegos más reconocidas.

Por supuesto que Japón es uno de los países con franquicias de videojuegos más prominentes, y les rindieron homenaje a algunas de ellas mientras se presentaban a los atletas de todos los países. Empezaron con Roto's Theme de Dragon's Quest, y poco después se siguió con la icónica Victory Fanfare de Final Fantasy.

Incluso el tema principal de Final Fantasy se pudo escuchar, el cual cualquier gamer podrá reconocerlo al instante. Otros temas emblemáticos como Hero's Fanfare de Kingdom Hearts, Star Light Zone de Sonic the Hedgehog, y Song of the Ancients de NieR fueron interpretados.

El resto de los juegos y las sagas representadas son: Tales of, Monster Hunter, Chrono Trigger, Ace Combat, Pro Evolution Soccer, Phantasy Star Universe, Gradius, SaGa, y Soulcalibur. Definitivamente una celebración memorable para todos aquellos que disfruten del gaming y de los deportes.

La música de estas franquicias se escuchó durante toda la apertura, y sin dudas no solo marca el comienzo de unos Juegos Olímpicos totalmente distintos al resto, sino que también posiciona a los videojuegos como parte crucial de la cultura japonesa.