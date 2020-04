Lo confirmó la WWE: no habrá WWE 2K21 este año

Mucho se había hablado y muchos rumores habían circulado durante las últimas semanas, los cuales hablaban de la cancelación de la clásica entrega anual de los juegos de la WWE, que desde el 2014 están bajo el desarrollo y producción de 2K Sports. Y dichos rumores fueron confirmados hace algunas horas.

En su reporte de ganancias del primer cuarto del año, la World Wrestling Entertainment anunció, entre otras cosas, que no habrá WWE 2K21 este año, lo cual no sorprendió, pero sí terminó por confirmar el fin de una importante racha de muchos años con un nuevo juego oficial, simulador de lucha libre, de la compañía más grande en el mundo en dicho rubro.

Desde 2K Sports aún no hicieron su descargo sobre la situación, aunque los rumores apuntaban a que irán con todo junto al estudio Visual Concepts para entregar una edición de primer nivel el próximo año, aunque también se habló que WWE 2K22, a pesar de que será lanzado con las consolas de nueva generación ya en el mercado, será desarrollado para PS4 y Xbox One.

El lanzamiento de WWE 2K20 quedará marcado como uno de los peores lanzamientos de un videojuego en la historia para compañías de tanto renombre como WWE y 2K Sports, ya que el juego contó con una serie de bugs y partes sin finalizar que incluso obligaron a la compañía a devolver el dinero gastado en el juego a los jugadores que se quejaron, y con razón, del producto que les fue entregado. Desde entonces, Visual Concepts y 2K Sports se encargaron de lanzar actualización tras actualización corrigiendo todo lo posible el juego.

Para cerrar, los rumores indicaban que la WWE tendrá un nuevo juego este año, pero no será un simulador en toda su esencia y forma, como los SmackDown vs Raw o WWE 2K demostraron ser, sino que tomará otro camino más arcade, aunque aún no fue anunciado el proyecto de manera oficial.

