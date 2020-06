"Lo hice": Damian Lillard se presenta como la portada del NBA 2K21

Semanas atrás 2K Sports aprovechó el evento "El Futuro de los Videojuegos" que Sony realizó, y en él presentó el NBA 2K21, con Zion Williamson, la nueva estrella de la NBA como principal exponente de lo que será el juego y su jugabilidad en consolas de nueva generación (PS5 y Xbox Series X).

Sin embargo, hace instantes fue presentada la cara del juego para PlayStation 4 y Xbox One, donde Damian Lillard será quien aparezca en la portada del mismo juego. El base de los Portland Trail Blazers sucede así a Anthony Davis, quien es la tapa de NBA 2K20, y se muestra como la cara de la NBA.

El propio Damian Lillard fue quien lo anunció desde sus redes sociales y comentó lo siguiente: "Este es un momento especial para mi en mi carrera en la NBA. He sido un fan de NBA 2K por años, y amo como representan todos los aspectos de la cultura del baloncesto. He jugado 2K por toda mi vida y estoy honrado de unirme a otros grandes de la NBA que han estado en la portada. Estoy agradecido a todos mis fanáticos y no puedo esperar para que todos experimenten el juego más adelante este año".

Mañana se presentará la portada para el juego en consolas de próxima generación, aunque muchos esperan que Zion Williamson sea quien la protagonize, o en su defecto lo haga Kobe Bryant, como muestra de reconocimiento a la superestrella que falleció meses atrás en un trágico accidente.

No obstante, desde 2K Sports también hablaron al respecto de la elección de tener a Damian Lillard como portada: “Hay muchos grandes jugadores en la NBA de hoy, pero Damian Lillard ha hecho un trabajo espectacular representando la generación actual de superestrellas NBA”, declaró Alfie Brody, Vicepresidente de Marketing de NBA 2K. “Por su influencia cultural, éxito musical, liderazgo fuera de la cancha y dominio dentro de ella, es perfecto para nuestra portada de NBA 2K21 en la actual generación de consolas; es un honor contar con él”.

NBA 2K21 será lanzado más adelante este año para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC y Google Stadia. Además, se podrá actualizar gratuitamente a PlayStation 5 (para quienes compren la consola y tengan el juego en PS4) y a Xbox Series X (para quienes compren la consola y tengan el juego en Xbox One).

