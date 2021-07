Marvel's Avengers fecha la llegada de Black Panther en la expansión War for Wakanda

Marvel's Avengers no ha sido hasta ahora el éxito total que esperaban Square Enix y Crystal Dynamics, pero no por eso lo abandonarán. El juego pronto recibirá la expansión War for Wakanda, que introducirá a Black Panther. Hoy, revelaron su fecha de lanzamiento.

Será el 17 de agosto cuando llegue War for Wakanda a todas las plataformas en las que se encuentra Marvel's Avengers. Estará disponible como una actualización gratuita para todos los que poseen el juego base. A continuación te contamos todo el contenido que traerá.

También lee:

• Marvel's Spider-Man 2 ya estaría en desarrollo, según reveló el actor de Miles Morales

Además de agregar a Black Panther, War for Wakanda traerá toda una historia nueva, la cual durará varias horas y explorará el personaje de T'Challa. Esta transcurrirá cinco años después del evento A-Day, y tendrá que ver con el conflicto dentro de Wakanda al decidir si lucharán contra A.I.M. y MODOK.

Los jugadores explorarán las junglas de Wakanda y conocerán locaciones como el Palacio Real y el laboratorio de Shuri. También habrá por supuesto nuevos enemigos con nuevas habilidades, así como más misiones para encarar tanto solos como en multijugador.

War for Wakanda saldrá el 16 de agosto en Marvel's Avengers para PC, PS4, PS5, Xbox One, y Xbox Series X|S. Te recordamos que esta versión de Pantera Negra tendrá la voz de Christopher Judge, mejor conocido por haber interpretado a Kratos en el último juego de God of War.